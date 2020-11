Lời khai tài xế lái ô tô tông 10 xe máy tại Thủ Đức

Trong sáng 20-11, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn ô tô 7 chỗ tông 10 xe máy làm ít nhất năm người bị thương tại ngã ba chùa Cao Đài vào đêm 19-11.



Công an đang truy vết, điều tra nguyên nhân tai nạn. Ảnh: TS

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và trích camera, công an xác định thời điểm xảy ra tai nạn có hai người đàn ông bước ra từ ô tô. Sau đó hai người này rời khỏi hiện trường.

Vài tiếng sau, một người đàn ông tên Lê Chí Hùng, ngoài 40 tuổi, ngụ quận 12 đã ra trình diện công an và cho biết mình chính là tài xế ô tô gây tai nạn.



Hàng loạt xe máy nằm ngổn ngang, hư hỏng sau tai nạn. Ảnh: TS

Tại cơ quan công an, ông Hùng hoàn toàn bình thường, không có nồng độ cồn cũng như chất kích thích. Trình bày với công an, ông Hùng cho biết thời điểm trên đang điều khiển xe lưu thông trên quốc lộ 1K theo hướng từ Bình Dương về Thủ Đức.

Khi đến ngã ba chùa Cao Đài thì xảy ra va chạm với một xe máy, vụ việc sau đó khiến ô tô bị cấn tay lái và lao sang trái, tông hàng loạt xe máy dừng chờ qua đường ở chiều ngược lại.



Tại hiện trường, ô tô nằm ở chiều ngược lại. Ảnh: TS

Cụ thể, ô tô đã tông vào xe máy 59S1-991.48 do anh NĐV (41 tuổi, quê Quảng Ngãi), xe máy 61D2-097.64 do anh LCH (35 tuổi, ngụ Bình Dương), xe máy 36B7-769.39 do chị NTP (19 tuổi, quê Thanh Hóa), xe máy 38F1-022.02 do chị PTTr. (25 tuổi, quê Hà Tĩnh) và xe máy 61S4-3333 do chị HBNT (31 tuổi, quê Bình Dương) điều khiển



Vụ việc khiến đầu ô tô hư hỏng nặng, đến sáng 20-11 công an vẫn đang khám nghiệm ô tô để xác định chính xác tài xế đã điều khiển. Ảnh: TS

Sau đó ô tô này tiếp tục tông vào năm xe máy khác gồm xe 74L1-289.75 do anh TTH (27 tuổi, quê Quảng Trị), xe 48D1-319.17 do chị NHTV (23 tuổi, quê Đắk Nông), xe 72K7-1451 do chị TTNT (19 tuổi, quê Gia Lai), xe 66N1-424.89 do anh ĐVT (28 tuổi, quê Đồng Tháp) và xe 61D1-404.77 do anh PTĐ (31 tuổi, ngụ Thủ Đức, TP.HCM) điều khiển.



Đến rạng sáng 20-11, hiện trường đã được công an xử lý và đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc. Ảnh: TS

Sau tai nạn, năm người đi trên các xe máy bị xây xát tay chân, chấn thương phần mềm được chuyển đi bệnh viện, tuy nhiên cả năm người đều đã được xuất hiện ngay sau đó.

Vụ việc còn làm ô tô và 10 xe máy này đều bị hư hỏng.