Ngày 7-9, Thượng tá Võ Hồng Quang, Trưởng Công an huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế), cho biết đơn vị vừa bắt quả tang một người tàng trữ gần 3.000 viên nén nghi ma túy dạng hồng phiến.



Thái Khắc Tú lúc bị bắt giữ.

Trước đó, vào lúc 13 giờ 20 phút ngày 6-9, tại thôn Thượng An 2 (xã Phong An) tổ công tác thuộc Công an huyện Phong Điền đã bắt quả tang Thái Khắc Tú (31 tuổi, trú TP Đông Hà, Quảng Trị).

Lúc này, Thái Khắc Tú cất giữ trong túi áo khoác một gói được cuộn bên ngoài bằng keo đen bên trong có chứa 16 túi nylon gồm khoảng 3.000 viên nén hình trụ màu hồng và màu xanh.

Theo lời khai của Tú thì số viên nén này là ma túy dạng hồng phiến.



Tang vật cơ quan công an thu giữ.

Được biết, Tú từng có một tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, khi vừa ra tù được bốn tháng thì tiếp tục phạm tội.