Chiều 25-3, Công an tỉnh Bến Tre cho biết cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra làm rõ vụ một bị can chết trong tư thế treo cổ trong buồng giam.





Hiện trường xảy ra vụ án mạng do tiếng ồn hát karaoke loa kẹo kéo

Thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ sáng 24-3, cán bộ quản giáo Trại tạm giam Công an tỉnh đi kiểm tra thì phát hiện tại buồng giam B1 bị can Dương Văn Lợi (39 tuổi, ngụ ấp Phong Điền, xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, Bến Tre) đang trong tư thế treo cổ.

Ngay sau đó, cán bộ quản giáo và y tế cơ quan đã tiến hành sơ cứu và chuyển ngay đến bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) cấp cứu nhưng Lợi đã tử vong.



Theo Công an tỉnh Bến Tre, bị can Lợi bị tạm giam chung buồng giam với một số phạm nhân khác tại Trại tạm giam của Công an tỉnh. Thời điểm xảy ra vụ việc, những người bị tạm giam chung buồng giam được cho là vẫn đang còn ngủ.

Theo ghi nhận hiện trường ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre, bị can Lợi được phát hiện trong tư thế treo cổ bằng chiếc quần thun của một người bị tạm giữ trước đó bỏ lại trong tủ. Sau khi phát hiện vụ việc, Công an đã thông báo đến người nhà nạn nhân.



Hiện trường nơi bị can Lợi gây án

Bị can Lợi bị bắt vào ngày 5-3 về hành vi giết người. Trước đó vào chiều 3-3, Lợi tham gia uống rượu cùng nhóm bạn nhậu gần nhà và có hát karaoke (loa kẹo kéo). Nhậu được một lúc, Lợi bỏ về nhà xem ti vi.



Những người còn lại vẫn tiếp tục nhậu và hát karaoke. Do âm thanh loa hát karaoke lớn nên Lợi trở lại chỗ nhậu yêu cầu quay loa hát karaoke sang hướng khác không được quay loa sang nhà của Lợi dẫn đến hai bên xảy ra cự cãi dẫn đến đánh nhau.

Lợi đã dùng dao đâm Võ Minh Huy (28 tuổi, ngụ xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng). Do vết thương quá nặng nên Huy đã tử vong tại bệnh viện.