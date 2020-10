Một công ty tại Bình Dương đang bốc cháy dữ dội

Sáng 22-10, một vụ cháy lớn xảy ra ở công ty TNHH TM-DV xử lý môi trường VK tại phường Lái Thiêu (TP Thuận An, Bình Dương).



Công ty đang chìm trong biển lửa, khói đen bao trùm cả khu dân cư. Ảnh: KD

Theo ghi nhận ban, vụ cháy bùng phát vào khoảng 6 giờ cùng ngày, rồi lan nhanh khiến khu nhà xưởng rộng hàng ngàn mét vuông của công ty này, chìm trong biển lửa.

Hiện tại, đám cháy vẫn đang bùng phát dữ dội, cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Khói đen kèm theo mùi hóa chất nồng nặc, khiến nhiều người dân quanh khu vực này cảm thấy khó thở.

Một số người dân sát bên công ty đang di dời đồ đạc đến nơi an toàn vì sợ cháy lan.

Vì trong công ty có nhiều vật liệu và hóa chất dễ cháy nên đám cháy vẫn tiếp tục có dấu hiệu lan nhanh.

Hiện lực lượng chữa cháy công an TP Thuận An và công an tỉnh Bình Dương đã huy động khoảng hơn 20 chiếc xe chữa cháy, cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tham gia khống chế ngọn lửa.

Các lực lượng PCCC đang tiếp cận từ nhiều phía, tìm cách khống chế ngọn lửa, không để cháy lan sang khu dân cư.