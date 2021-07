Ngày 28-7, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên xác nhận UBND tỉnh này đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Sản xuất- thương mại và vận tải Trí Huệ (gọi tắt là Công ty Trí Huệ, có trụ sở tại TP Tuy Hòa, Phú Yên) tổng cộng 457 triệu đồng.



Cống xả thải cơ sở nuôi tôm của Công ty Trí Huệ ở xã An Hòa Hải, huyện Tuy An (ảnh chụp tháng 4-2020). Ảnh: TK

Theo quyết định trên, Công ty Trí Huệ bị phạt 70 triệu đồng vì đã làm sai một trong các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường; bị phạt 35 triệu đồng đối với hành vi thực hiện giám sát chất thải định kỳ không đúng; bị phạt 320 triệu đồng đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 3 lần, lưu lượng xả thải là 765,78 m3/ngày đêm, đối với thông số clo dư vượt 2,65 lần.



Ngoài ra, Công ty Trí Huệ còn bị phạt tăng thêm 32 triệu đồng đối với hành vi vi phạm đối với mỗi thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 1,1 đến dưới 1,5 lần. UBND tỉnh Phú Yên buộc Công ty Trí Huệ thực hiện đúng theo nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong thời hạn 45 ngày.

Trước đó, tháng 5-2021, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Phú Yên phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở nuôi tôm của Công ty Trí Huệ ở xã An Hòa Hải, huyện Tuy An.

Lực lượng chức năng phát hiện trong quá trình hoạt động Công ty Trí Huệ thực hiện không đúng một trong các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường; giám sát chất thải định kỳ không đúng; xả nước thải nuôi tôm chưa qua hệ thống xử lý có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải…

Hồi tháng 4-2020, Sở TN&MT Phú Yên cũng đã kiểm tra cơ sở nuôi tôm của Công ty Trí Huệ tại xã An Hòa Hải. Kết quả xét nghiệm mẫu nước thải tại vị trí đầu ra thuộc hệ thống xử lý nước thải của công ty trên có một thông số vượt 1,67 lần quy chuẩn môi trường, với lưu lượng nước thải 37 m3/ngày đêm.

Sau đó, Thanh tra Sở TN&MT đã xử phạt vi phạm hành chính Công ty Trí Huệ 80 triệu đồng về vi phạm trên.