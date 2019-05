Một tài xế Grab bị cướp kinh dị như phim

Ngày 6-5, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đang điều tra, truy bắt đối tượng cướp tài sản của một tài xế Grab tại xã Phước Tân (TP.Biên Hòa).

Theo xác minh, trước đó vào tối ngày 5-5, anh Đào Văn Tạo (33 tuổi, tạm trú tại tỉnh Bình Dương, tài xế xe Grab) đi đón một người khách là nam giới ở khu vực xã Hóa An (TP Biên Hòa) để chở đến xã Phước Tân.



Chiếc túi vải nghi can tự chế chùm đầu tài xế xe ôm để cướp tài sản.

Khi đến đường Võ Nguyên Giáp (xã Phước Tân), người khách yêu cầu anh Tạo dừng xe đi vệ sinh. Lúc này, anh Tạo tắt máy ngồi trên xe để chờ thì gã khách này bất ngờ dùng túi vải tự chế có dây rút một chiều trùm lên đầu nạn nhân rồi rút dây siết chặt lại.



Nghi can còn kéo anh Tạo vào cột điện gần đó để trói lại nhưng bị anh giằng co nên không được. Tên cướp lấy đi một xe máy, điện thoại tẩu thoát. Sau đó, anh Tạo tìm cách tháo chiếc túi vải đang trùm trên đầu của mình để kêu cứu người dân và trình báo công an.