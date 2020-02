Muốn 'lên đời' xe máy, thiếu nữ ở Đồng Nai dàn cảnh bị cướp

Ngày 14-2, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) tiến hành làm việc với NTV (19 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa) để xác minh, xử lý hành vi báo thông tin giả đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.



Chiếc xe máy của V giả bị cướp.

Trước đó, ngày 12-2, Công an phường Long Bình (TP.Biên Hòa) nhận được thông tin V trình báo bị cướp. Theo đó, đêm hôm trước, trên đường đi làm về đến đoạn thuộc khu phố 8A, phường Long Bình thì V. bị 2 người đi xe máy chặn đầu, khống chế cướp 1 xe máy, 1 điện thoại và 1 dây chuyền bạc. Tuy nhiên, sau đó V. đã phát hiện chiếc xe của mình ở cách hiện trường khoảng 700m.

Sau khi nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Biên Hòa phối hợp Công an phường Long Bình vào cuộc điều tra, xác minh. Lực lượng công an xác định, thông tin mà V trình báo là giả nên đã tiến hành làm việc với người này. Tại cơ quan công an, cô gái thừa nhận thông tin bị cướp là giả.

V. khai do muốn gia đình cho tiền mua xe máy mới và tiêu xài cá nhân nên đã nhờ hai nam thanh niên làm cùng công ty giấu xe máy của mình và mang thế chấp điện thoại SamSung, giấy tờ xe và CMND. Sau đó V đến Công an phường Long Bình giả vờ trình báo bị cướp tài sản.