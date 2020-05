Ngáo đá sẽ hết nhởn nhơ

Ma túy là tội phạm của các loại tội phạm. Mỗi bánh heroin lọt vào Việt Nam thì 10 gia đình có người đi tù, vi phạm pháp luật. Vì vậy, công tác phòng chống, ngăn chặn, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn cho người dân có môi trường an lành mới là mục tiêu của ngành công an. Phải xử lý, ngăn chặn tội phạm nảy sinh từ cơ sở và cơ quan chức năng sẽ tăng cường tuyên truyền về tội phạm ma túy. Đại tướng TÔ LÂM, Bộ trưởng Công an, trả lời trước Quốc hội ngày 4-6-2019