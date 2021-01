Nghệ An: Người phụ nữ đi xe máy tử vong dưới gầm xe tải

Vụ tai nạn đau lòng xảy ra vào vào hôm nay (12-1) trên quốc lộ 1A (đoạn gần ngã tư Văn-Bảng, thuộc địa phận xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) giữa xe tải và xe máy tay ga khiến một nạn nhân tử vong.



Hiện trường vụ tai nạn.

Vào thời điểm nêu trên, chị Nguyễn Thị Xuân (trú xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu) điều khiển xe máy tay ga mang BKS 37L2-037.52 bị xe tải hiệu Howo mang BKS 37H-002.84 chạy cùng chiều đâm trúng. Cú đâm mạnh khiến xe tải cuốn xe máy và chị Xuân xuống dưới gầm xe và xe tải tiếp tục chạy đi khoảng 10m. Chị Xuân bị bánh xe tải cán tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng Công an huyện Quỳnh Lưu và Phòng CSGT Công an Nghệ An có mặt tại hiện trường, phân luồng tránh ùn tắc giao thông và điều tra vụ tai nạn.