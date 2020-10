Nghi án con say rượu sát hại mẹ rồi tự tử

Sáng 7-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đang phối hợp với Phòng kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An điều tra vụ án mạng xảy ra tại xóm Tân Lâm, xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ.



Người dân xóm Tân Lâm, xã Phú Sơn bàng hoàng sau sự việc xảy ra. Ảnh: TK

Trước đó, đêm 6-10, xóm giềng nghe tiếng la hét kêu cứu từ gia đình bà Bùi Thị L. (77 tuổi, ở xóm Tân Lâm, xã Phú Sơn) nên chạy đến để ứng cứu.

Khi chạy đến nhà bà L. thì mọi người phát hiện bà L. nằm bất động trên vũng máu, cạnh đó là anh Nguyễn Xuân Tú (41 tuổi, con trai bà L.).

Khi người dân đưa bà L. đi cấp cứu thì Tú vào nhà bếp lấy dao tự gây thương tích vào bụng mình để tự tử.

Sau đó, người thân phát hiện Tú nằm gục trên nền nhà bếp, tay cầm một con dao còn dính máu.

Hai mẹ con bà L. được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, bà L. đã tử vong sau đó. Còn Tú đang được cấp cứu, chữa trị tại bệnh viện.

Qua điều tra ban đầu, Tú là nghi phạm sát hại mẹ rồi tự tử nhưng bất thành. Tối 6-10, Tú có đi uống nhiều rượu rồi trở về nhà trong tình trạng say xỉn và có mâu thuẫn với mẹ.

Tú đã lập gia đình và ba con còn nhỏ. Thời gian qua, gia đình Tú ở chung với bố mẹ.

Cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiếp tục điều tra vụ án.