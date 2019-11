Người bị tố hiếp dâm ở Trung tâm bảo trợ Bình Dương nói gì?

Chiều 27-11, phóng viên PLO đã đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương (phường An Thạnh, thị xã Thuận An, Bình Dương) tìm hiểu thông tin về việc một bé gái tên N.T.H (SN 28-11-2001) từng ở trung tâm này tố nhân viên của trung tâm có hành vi sàm sỡ, hiếp dâm…



Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương nơi bé H. từng được nuôi dưỡng. Ảnh: LÊ ÁNH

Người mà em H. tố cáo là một bảo vệ của trung tâm tên N.S.V (46 tuổi, ngụ tại Bình Dương).

Trao đổi với ông Nguyễn Bảo Thanh, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương cho hay là "mọi người tại trung tâm rất bất ngờ về thông tin này. Từ trước đến nay, không ai trong trung tâm nghe nói gì như thông tin em H. tố cáo”.

Theo ông Thanh, em H. được đưa vào trung tâm lần 1 vào tháng 8-2016, đến tháng 7-2017 thì được Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Nghệ An bảo lãnh về Nghệ An chăm sóc.

Sau đó, H. bỏ trốn, đến tháng 9-2017 em H. lại được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương và đến tháng 10-2019 em tiếp tục bỏ trốn.

Theo quan sát bằng mắt thường thì em H. có tâm lý thất thường, nhiều lúc hơi có ảo giác.

Còn ông V., người bị em H. tố cáo, ông Thanh cho biết là ông này làm nhân viên bảo vệ tại trung tâm từ năm 2014. Ở trung tâm có bốn bảo vệ chia làm hai tổ thay nhau trực, một ngày trực một ngày nghỉ.



Phòng bảo vệ nơi ông V. thường làm việc. Ảnh: LÊ ÁNH

“Hiện chúng tôi đã cho ông V. làm bản tường trình về thông tin em H. tố cáo. Nếu có phát hiện sai pham sẽ xử lý. Sai đến đâu chúng tôi sẽ xử lý đến đó”, ông Thanh cho biết thêm.

Chiều cùng ngày, Công an phường An Thạnh (thị xã Thuận An, Bình Dương) đã đến trung tâm làm việc với ông N.S.V.

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên, ông V. nói: “Thông tin tố cáo của em H. là hoàn toàn không đúng, tôi chỉ coi H. là con, em, chứ không bao giờ làm những chuyện như vậy. Không biết lý do gì mà H. lại dựng lên câu chuyện như thế”.

Ông Lê Minh Quốc Cường, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, cho biết sau khi em H. làm đơn tố cáo, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có công văn chỉ đạo rà soát, làm rõ thông tin.

“Chúng tôi đã cử cán bộ xuống trung tâm làm rõ vụ việc theo đơn tố cáo và yêu cầu trung tâm có bảng tường trình, báo cáo, làm rõ vai trò trách nhiệm của những tổ chức, cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tạo điều kiện hỗ trợ cùng với cơ quan chức năng làm rõ sự việc”, ông Cường nhấn mạnh.



Công an phường An Thạnh đến trung tâm tìm hiểu vụ việc. Ảnh: LÊ ÁNH

Như PLO đã đưa tin, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) tiếp nhận tố cáo của em N.T.H với nội dung bị một nhân viên tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương xâm hại, hiếp dâm nhiều lần trong thời gian em ở đây.

Theo tố cáo, vụ việc xảy ra trong thời gian từ khoảng giữa năm 2017 đến 2019.

Sau đó em đã trốn khỏi trung tâm. Khi ở TP.HCM, em bị đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội TP.HCM trên đường Nơ Trang Long (phường 13, quận Bình Thạnh).