Sáng 19-2, lực lượng cảnh sát cứu hộ cứu nạn và người thân đã tìm, vớt được thi thể anh Phan Văn Thảo (37 tuổi, trú thôn Chi Phú, xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương, Nghệ An), bị đuối nước khi đi mưu sinh trên sông Lam.

Theo cán bộ UBND xã Thanh Chi, gia đình anh Thảo thuộc diện khó khăn. Đêm mùng 5 Tết (tức 16-2), anh Thảo đi mò cua, soi tôm trên sông Lam thì không may bị đuối nước mất tích.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo hai đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ trên sông cùng Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 7 điều phương tiện, lực lượng đến hiện trường cùng Công an huyện Thanh Chương tổ chức tìm kiếm, cứu nạn anh Thảo.

Sau hai ngày, thi thể anh Thảo được tìm thấy nổi lên trên sông Lam (chảy qua ở địa phận xã Xuân Tường), cách vị trí bị đuối nước khoảng 6 km.