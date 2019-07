Người đốt rác gây cháy rừng ở Hà Tĩnh bị khởi tố

Như PLO đã đưa tin, khoảng 13 giờ chiều 28-6, tại tiểu khu 92 rừng thông trên núi Hồng Lĩnh xảy ra vụ cháy. Do thời tiết nắng nóng hơn 40 độ C và gió Lào thổi mạnh nên công tác chữa cháy gặp khó khăn. Lửa lan nhanh, khói, bụi lan tỏa ra cả quốc lộ 1A, đường tránh thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) gây ảnh hưởng đến giao thông. Huyện Nghi Xuân đã huy động hàng ngàn người Hà Tĩnh dập lửa và 100 hộ dân dưới chân núi Hồng Lĩnh phải di chuyển đến nơi an toàn. Phòng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Nghệ An, Quân khu 4 đã phải tăng cường thêm hơn 600 cán bộ, chiến sĩ, nhiều xe cứu hỏa sang rừng Hồng Lĩnh dập lửa. Vụ cháy kéo dài đến trưa 30-6, hậu quả khoảng 50 ha rừng đã bi cháy hỏng và chết đứng.