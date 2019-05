Người nhà bắt kẻ trộm giao cho công an

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành (An Giang) đang tạm giữ hình sự Lê Văn Nghĩa (30 tuổi, ngụ xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, An Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



Lê Văn Nghĩa

Theo công an, để có tiền tiêu xài nên khoảng 22 giờ đêm 9-5 Lê Văn Nghĩa trèo rào đột nhập vào nhà của ông Trần Văn Trung (xã Bình Hòa, huyện Châu Thành) lấy trộm gần 6 triệu đồng và một điện thoại.

Lúc định tẩu thoát, Nghĩa bị người nhà của ông Trung phát hiện và bắt giữ giao cho công an.

Được biết, Nghĩa có tiền án về tội trộm cắp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ.