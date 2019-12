Nhóm người Hải Phòng cho vay lãi nặng ở Đắk Lắk

Ngày 26-12, Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết đang tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi cho vay lãi nặng của nhóm người từ Hải Phòng tới Đắk Lắk cho vay nặng lãi.



Hai trong bốn người cho vay nặng lãi tại cơ quan điều tra. Ảnh HĐ

Trước đó, Công an phường Tự An, (TP Buôn Ma Thuột) phối hợp với Đội điều tra tổng hợp công an TP kiểm tra một nhà tại phường Tự An.

Tại đây, Đỗ Văn Dũng, Phạm Xuân Quang, Lê Mạnh Cường, Đỗ Văn Sỹ (tuổi từ 21 đến 31, cùng quê Hải Phòng) thừa nhận rải tờ rơi quảng cáo cho vay tiền ở khu vực chợ, khu dân cư. Công an thu giữ nhiều giấy tờ vay nợ, sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân và nhiều tang vật khác để phục vụ điều tra.

Theo giấy vay nợ cho thấy, nhóm người này đã cho nhiều người vay với số tiền hơn 2,5 tỉ đồng theo lãi suất 185-240%/năm.