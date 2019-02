Nhóm trộm trong dịp tết bị 'hiệp sĩ' tóm gọn

Ngày 10-2, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết vừa bàn giao Đỗ Minh Quân (27 tuổi, ngụ tại Bình Dương) cho Công an phường An Thạnh (thị xã Thuận An, Bình Dương) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



Trong lúc lẩn trốn tại một nghĩa trang thì tên trộm bị đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải phát hiện, tóm gọn

Trước đó, ngày 9-2, sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2019, anh Lê Hữu L (phường An Thạnh, thị xã Thuận An, Bình Dương), vào Bình Dương tiếp tục làm việc thì phát hiện cửa nhà bị phá, hai chiếc xe máy cùng nhiều tài sản có giá trị đã không cánh mà bay.

Sau khi nhận được thông tin từ bị hại, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã kiểm tra lại camara an ninh và nhận diện được tên trộm.

Sau thời gian ngắn tỏa đi các hướng truy tìm, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã phát hiện tên trộm này đang lẩn trốn tại một nghĩa trang gần khu vực gây án. Khi phát hiện sự truy tìm của đội hiệp sĩ tên trộm nhanh chân bỏ chạy, nhưng chỉ được một đoạn ngắn thì bị các thành viên đội hiệp sĩ tóm gọn.

Sau khi tiếp nhận tên trộm từ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, Công an phường An Thạnh phối hợp cùng Công an thị xã Thuận An tiến hành mở rộng điều tra và đã bắt giữ thêm 1 đồng bọn của Đỗ Minh Quân, thu giữ 5 xe máy cùng nhiều tài sản đã trộm cắp.

Hai tên trộm khai nhận đã thực hiện trót lọt 9 vụ trộm trong dịp Tết Nguyên đán 2019.