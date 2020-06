Những kẻ bảo kê nhóm móc túi khu Bùi Viện

Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo điều tra băng nhóm móc túi ở phố Tây Công an đã tạm giữ nhiều người và đang tiếp tục truy xét những người liên quan còn lại. Ngày 9-6, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết hiện các đơn vị nghiệp vụ đã nắm được thông tin về nhóm móc túi ở khu vực phố Tây (quận 1, TP.HCM). Ông cũng cho hay đã chỉ đạo Đại tá Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, phụ trách các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, truy xét những người có liên quan. “Không phải khi báo đăng thì mới chỉ đạo. Do thông tin bài báo hệ thống lại từ giai đoạn trước. Còn công tác nghiệp vụ của công an thì đã nắm được các đối tượng và mời làm việc. Các biện pháp nghiệp vụ cũng đã được triển khai, kết quả điều tra sẽ được thông tin sau” - Trung tướng Lê Đông Phong nói. Theo lãnh đạo UBND phường Phạm Ngũ Lão (quận 1), khu vực phố đi bộ Bùi Viện có khoảng bảy camera an ninh thuộc phường quản lý, chưa kể các camera an ninh của quận 1 quản lý. “Tuy nhiên, hình ảnh camera an ninh thì không cụ thể, rõ ràng như phóng viên ghi nhận được” - người này nói. Trong ngày, Pháp Luật TP.HCM cũng cung cấp cho Công an quận 1 thông tin về một nạn nhân là người nước ngoài bị băng móc túi lấy trộm tài sản là chiếc điện thoại vào khuya 18-2. Báo cũng đã cung cấp các thông tin, hình ảnh liên quan cho Công an quận 1 để điều tra, truy xét những người móc túi, cướp giật mà phóng viên đã ghi hình. • Cùng ngày, Công an quận 1 (TP.HCM) đã tạm giữ ba người gồm Nguyễn Thị Thanh Vân (thường trú quận Bình Thạnh), Tô Thị Kim Loan và Phạm Thị Hoa (đều thường trú quận 4) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan công an, những người này khai nhận là đã rủ nhau trộm cắp tài sản của người dân ở phố đi bộ Bùi Viện. Bước đầu họ khai nhận từ cuối tháng 5-2020 đến ngày 6-6 đã thực hiện thành công năm vụ trộm cắp tài sản của người dân, du khách tham quan. Trong ba người bị tạm giữ, Phạm Thị Hoa được xác định đã một mình thực hiện nhiều vụ trộm cắp, cướp giật tại khu vực phố đi bộ Bùi Viện. Một trong ba người này chính là một thành viên trong nhóm móc túi mà Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh. Người này thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp từ cuối năm 2019 đến đầu năm 2020 khi phố đi bộ Bùi Viện tạm đóng cửa vì dịch COVID-19. Hiện Công an quận 1 đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ và tìm người bị hại để xử lý theo quy định. N.TÂN - N.YÊN