Tội phạm liên quan đến thanh thiếu niên tuy đã được công an quản lý chặt chẽ, ngăn chặn, xử lý hiệu quả nhưng vẫn có chiều hướng gia tăng tại TP Đà Nẵng.

Trẻ vị thành niên gây án mạng từ mâu thuẫn nhỏ

Từ đầu năm 2021 đến nay, tại Đà Nẵng xảy ra hàng loạt vụ các nhóm thanh thiếu niên thậm chí có trẻ tuổi rất nhỏ tụ tập, dùng hung khí đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn. Hầu hết các vụ đều xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong quá trình sử dụng mạng xã hội, xung đột nhỏ trong cuộc sống, sinh hoạt, học tập thường ngày rồi lên mạng thách thức nhau.



Công an đọc lệnh bắt nghi can Phan Văn Hưng (16 tuổi) vì giết chết bé trai 13 tuổi. Ảnh: HẢI HIẾU

Ông Lê Tấn Thanh (50 tuổi, sống trên trục đường Nguyễn Tất Thành) thường xuyên thấy nhiều thanh thiếu niên chạy xe máy chở nhau cầm theo hung khí đi trên đường. Tuyến đường này rộng, chạy ven biển nên các nhóm thanh thiếu niên sau khi đánh nhau ở các địa điểm gần đó thì có thể phóng xe để tẩu thoát hoặc rượt đuổi nhau.



“Mỗi lần tui thấy tụi này chạy ngang qua cầm theo hung khí là sợ. Mình sợ cho người đi đường bị liên lụy, vì trong lúc đánh nhau có thể đánh nhầm hoặc gạch đá, bom xăng văng trúng” - ông Thanh nói.

Trưa 12-11, nhiều người dân lo ngại khi thấy hai nhóm thiếu niên hẹn nhau đến một quán cà phê trên đường Yên Thế (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) để giải quyết mâu thuẫn. Thành viên trong cả hai nhóm đều chuẩn bị hung khí nguy hiểm, sẵn sàng cho một cuộc ẩu đả.



Một vụ mang hung khí đi hỗn chiến được Công an TP Đà Nẵng ngăn chặn kịp thời. Ảnh: HẢI HIẾU

Sau nhiều lần khiêu khích nhau, bé trai NTĐ (13 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) cầm dao tự chế đuổi đánh Phan Văn Hưng (16 tuổi, ngụ phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn).

Trong lúc truy đuổi, Đ bất ngờ làm rớt hung khí. Lúc này, Hưng sử dụng con dao bấm cất sẵn trong người tấn công, trúng vào vùng cổ khiến nạn nhân Đ tử vong tại chỗ. Hưng là một thiếu niên đã bỏ học, cha mẹ không có nghề nghiệp ổn định. Gia đình Hưng có điều kiện kinh tế khó khăn nên chỉ biết mưu sinh và ít có thời gian quản lý, chăm sóc con cái.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng bắt tạm giam Hưng để điều tra hành vi giết người.

Hàng chục vụ được ngăn chặn kịp thời

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên (Giám đốc Công an TP Đà Nẵng) cho biết thời gian qua Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện, ngăn chặn 36 vụ, khoảng 360 lượt thanh thiếu niên chuẩn bị đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn. Cơ quan công an cũng đã khởi tố 87 bị can là người dưới 18 tuổi và tiếp tục điều tra, xử lý 19 vụ, 100 thanh thiếu niên có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hình sự.



“Tình trạng trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân xã hội như thiếu sót trong quản lý, giáo dục, dạy dỗ con cái từ gia đình và nhà trường. Nên cần sự vào cuộc của cả cộng đồng. Thêm vào đó, có cả tác động của mặt trái xã hội, Internet, mạng xã hội. Sự lôi kéo, rủ rê của bạn bè xấu, các tệ nạn xã hội, bản tính bốc đồng, thích sử dụng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn của lứa tuổi thanh thiếu niên” - Thiếu tướng Viên nói.

Tướng Viên cho biết thêm các thanh thiếu niên thường lập ra các hội, nhóm kín, nhóm chat trên mạng xã hội để trao đổi thông tin. Sau đó tập hợp lực lượng, lựa chọn thời gian, địa điểm để hẹn nhau, tụ tập sử dụng hung khí nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn.

“Các nhóm này thường hẹn nhau tại các tuyến đường, các khu vực trống, vắng để đánh nhau. Hung khí nguy hiểm được sử dụng thường do các đối tượng tự chế tạo, chủ yếu là dao phóng lợn, dao, mã tấu... được cất giấu trong bụi cây, cỏ tại các bãi đất trống” - tướng Viên cho hay.

Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, ngoài các biện pháp phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền để phòng chống tội phạm nhí thì Công an TP Đà Nẵng còn tăng cường tuần tra, kiểm soát. Trong đó các lực lượng 911, 8394, chống cướp giật… đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ việc.

Ngoài ra, công an TP còn chủ động nắm, xác định, làm rõ hoạt động của các hội nhóm kín, tài khoản trên mạng xã hội để kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ xa các vụ việc thanh thiếu niên sắp thực hiện các hành vi phạm tội.