Lời khai của 2 tài xế rượt đuổi nhau trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương 11/12/2024 12:15

Sáng 11-12, Công an TP Tân An, Long An cho biết đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với hai tài xế Phương Hồ Nhật Linh (44 tuổi, ngụ xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) và Lưu Công Thành (31 tuổi, ngụ xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) về tội gây rối trật tự công cộng.

Hai tài xế đã bị Công an TP Tân An bắt tạm giam. Ảnh: CA

Qua điều tra, tài xế Linh và Thành khai nhận, trưa 15-10, Linh điều khiển xe container 50H-166.22, còn Thành điều khiển xe tải 98H-026.64.

Hai xe lưu thông cùng chiều trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, từ hướng TP.HCM đi miền Tây.

Khi đến đoạn thuộc địa bàn xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An, Linh điều khiển xe chạy vào làn sát dải phân cách, song song với một xe tải khác đang chạy làn giữa, Thành chạy phía sau xe Linh.

Hai xe rượt đuổi nhau trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Ảnh: CTV

Thành muốn chở hàng nhanh đến TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang nên ấn còi liên tục để xin vượt.

Lúc này, xe tải chạy song song với xe của Linh giảm tốc độ, chạy chậm lại nên Thành vượt lên và chuyển sang làn giữa, chạy song song với xe container của Linh.

Hai tài xế lái xe lạng lách, rượt đuổi nhau trên đoạn đường dài hơn 200 mét. Ảnh: CTV

Khi hai xe chạy song song với nhau, Linh và Thành đã có lời qua tiếng lại, thách thức nhau.

Sau đó, 2 tài xế cho phương tiện dừng lại trên 2 làn đường xe chạy của cao tốc, Linh mở cửa lấy một con dao truy đuổi Thành trên làn đường khẩn cấp của cao tốc, khiến đoạn đường bị ùn tắc.

Video: 2 tài xế lái xe lạng lách, rượt đuổi nhau trên cao tốc

Hành động này của 2 tài xế đã được camera hành trình của xe chạy cùng chiều ghi lại, sau đó đăng lên mạng xã hội để cảnh báo.

Nắm được thông tin, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 (thuộc Cục CSGT, Bộ Công an) vào cuộc xác minh, mời 2 tài xế làm việc, sau đó lập hồ sơ chuyển Công an TP Tân An điều tra xử lý theo thẩm quyền.