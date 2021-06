Ngày 23-6, Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Thơm (33 tuổi, trú tại TP Bắc Giang) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.



Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 22-6, Nguyễn Thị Thơm chở bốn thùng sữa đậu để giao hàng cho một người tại xã Minh Đức, huyện Việt Yên.

Khi đến chốt kiểm soát dịch COVID-19 thuộc thôn Tĩnh Lộc (xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên), do không đảm bảo các quy định về phòng chống dịch, cán bộ trực tại chốt không cho Thơm chuyển giao hàng.

Thấy vậy, Thơm quay sang chửi bới, chui qua barie vào bên trong chốt. Người phụ nữ sau đó cầm viên gạch đánh cán bộ đang làm nhiệm vụ tại chốt trực.

Trước sự manh động của nữ shipper, cán bộ tại chốt đã khống chế Thơm, phối hợp với các lực lượng lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Thơm về hành vi nêu trên.