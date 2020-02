Ô tô mất lái đâm vào xe tải, 3 người nguy kịch

Thông tin ban đầu, chiều 27-2, ô tô loại 4 chỗ do một người nam chở thêm ba người khác chạy trên đường Võ Nguyên Giáp theo hướng bãi biển Phạm Văn Đồng đi TP Hội An. Khi xe đến đường Hoàng Kế Viêm (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) thì mất lái lao vào xe tải chở gạch đang chạy hướng ngược lại.



Ô tô 4 chỗ bị hư hỏng nặng. Ảnh: HẢI HIẾU

Tài xế ô tô cài số đạp ga cho xe lùi lại thì cán lên xe máy. Người lái xe máy đã lao ra khỏi xe nên thoát nạn.

Vụ tai nạn khiến đầu xe 4 chỗ bị biến dạng, xe máy nát bét. Ba người trên ô tô bị đa chấn thương được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

CSGT quận Ngũ Hành Sơn phối hợp với các đơn vị liên quan đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.