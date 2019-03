Phá đường dây 500 kg ma túy từ Lào vào TP.HCM

Chiều 20-3, trinh sát Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) cùng nhiều đơn vị phối hợp phong tỏa một địa điểm tại khu dân cư Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân, TP.HCM).



Đây là một trong nhiều điểm có liên quan đến đường dây ma túy với số lượng giao dịch đến hàng trăm ký vừa bị Bộ Công an triệt phá.

Hàng trăm trinh sát cơ động trang bị vũ khí cùng chiến sĩ Đoàn đặc nhiệm biên phòng miền Nam... bao vây khu vực.

Trước đó, đầu giờ chiều 20-3, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng C47, Bộ Công an, trực tiếp chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2, Công an quận Bình Tân, Công an TP.HCM, Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Đắk Nông, Tây Ninh, Bình Dương, Đoàn 3 Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm - Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Đội 6 Cục Phòng, chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan đã khám phá thành công chuyên án 218LP.



Thiếu tướng Phạm Văn Các đang hỏi một người liên quan đến đường dây ma túy. Ảnh: HT



Lượng ma túy khủng công an thu giữ.

Cảnh sát đã tạm giữ 11 người, trong đó có tám người Trung Quốc, ba người Việt, thu giữ một xe bán tải đầy ắp ma túy với số lượng lên đến gần nửa tấn.

Tiếp đến, công an đồng loạt khám xét năm điểm nghi vấn là kho cất giấu ma túy tại TP.HCM và hai điểm tại tỉnh Đắk Nông.

Bước đầu công an xác định đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy đá từ Lào qua cửa khẩu Bờ Y về TP.HCM do một số người Lào, Trung Quốc câu kết với người Việt Nam thực hiện.

Theo đánh giá ban đầu, lượng ma túy mà các nghi can mua bán trót lọt có thể lên đến hàng tấn chứ không dừng lại ở con số 500 kg thu giữ.

Cục CSĐT tội phạm về ma túy tiếp tục tập trung phối hợp với các đơn vị, địa phương, các lực lượng liên quan điều tra mở rộng vụ án.