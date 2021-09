Ngày 19-9, Công an huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông cho biết, Giám đốc Công an tỉnh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông NVK (SN 1980, trú tại huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) là nhân viên Công ty viễn thông Cao Nguyên Xanh.

Ông K. bị xử phạt về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân theo Điểm d, Khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ (về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử) với số tiền 7,5 triệu đồng.

Theo đó chiều ngày 21-8, ông K. đến Bệnh viện đa khoa Tâm Đức (thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để làm xét nghiệm Test nhanh kháng nguyên Covid-19 và có kết quả là âm tính.



Cơ quan chức năng đang khẩn trương các biện pháp để khống chế dịch COVID-19 trên địa bàn.

Do không muốn đi làm việc, nên khoảng 17giờ cùng ngày, ông K. đã sửa kết quả xét nghiệm của mình từ âm tính thành dương tính. Sau đó, ông K. chụp lại kết quả xét nghiệm đã sửa chữa và gửi cho kế toán của Công ty viễn thông Cao Nguyên Xanh và một số người thân qua ứng dụng Zalo và Messeger.

Do lo lắng cho em trai nên chị gái của K. đã báo Trung tâm Y tế huyện Cư Jút và đề nghị Trung tâm Y tế huyện Cư Jút đến kiểm tra, xử lý. Ngay sau đó, Trung tâm Y tế huyện Cư Jút đến trực tiếp nơi cư trú của ông K. để khử khuẩn, xét nghiệm đối với ông K. và cho kết quả âm tính.

Kiểm tra thông tin Bệnh viện đa khoa Tâm Đức được biết, chiều ngày 21-8, ông K. có đến thực hiện test nhanh kháng nguyên Covid-19 tại bệnh viện và cho kết quả âm tính.

Hành vi sửa đổi kết quả xét nghiệm và chia sẻ thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19 của ông K. đã gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Do đó, Công an Cư Jút đã đề nghị Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông K.