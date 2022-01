Theo cơ quan công an, sau thời gian theo dõi vào ngày 5-1, công an tỉnh Đồng Nai tiến hành kiểm tra điểm sản xuất nghi hàng giả lương thực, thực phẩm quy mô lớn tại số nhà 1546E (ấp Phú Tân, xã Phú Cường, huyện Định Quán) do bà Vũ Thị Hoa (45 tuổi, quê Nam Định) làm chủ.



Công an thi hành lệnh kiểm tra và khám xét nơi ở cũng là nơi sản xuất của bà Vũ Thị Hoa. Ảnh: VH.

Tại đây phát hiện trong nhà bà Hoa có một số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu làm giả các mặt hàng có thương hiệu nổi tiếng trên thị trường, như bột giặt hiệu Omo, Net; dầu ăn; mì tôm; các loại nước giải khát; bột ngọt; nước mắm; giấy vệ sinh; 2 máy ép nhiệt dùng để đóng gói sản phẩm và hàng trăm loại bao bì giả các nhẵn hiệu bột ngọt trên thị trường.

Qua đấu tranh, bà Hoa khai nhận toàn bộ số hàng hoá hơn 2 tấn tại nhà không có hoá đơn chứng từ mua bán và nguồn gốc xuất xứ; số hàng hoá nói trên mua tại địa bàn TP.HCM sau đó đưa về pha trộn, đóng gói, làm giả các thương hiệu trên thị trường rồi đưa đi tiêu thụ tại địa bàn huyện Định Quán và Tân Phú.



Nhiều mặt hàng làm giả thương hiệu nổi tiếng. Ảnh: VH.

Cùng thời điểm trên, công an Đồng Nai khám xét khẩn cấp tại các điểm cơ sở sản xuất buôn bán hàng giả tại 16 địa điểm trên địa bàn thuộc TPBiên Hoà; huyện Trảng Bom; huyện Thống Nhất và TP.HCM

Khám xét tại những điểm kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ hơn 10 tấn hàng hoá không có hoá đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ và nhiều phương tiện dùng để đóng gói, bao bì, nhãn mác dùng để sản xuất hàng giả....

Công an đã niêm phòng toàn bộ số lượng hàng hoá không rõ nguồn gốc, hoá đơn chứng từ để tiếp tục mở rộng điều tra, xừ lý theo quy định.