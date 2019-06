Phê ma túy cướp taxi ở Bình Dương

Ngày 10-5, Công an quận 7 TP.HCM bắt Tạ Khắc Huy (25 tuổi, quê Hải Phòng). Huy là người tấn công tài xế taxi nhằm cướp tài sản xảy ra vào tối 6-5 trên đường Nguyễn Văn Linh (phường Tân Thuận Tây, quận 7).

Sau khi gây án, Tạ Khắc Huy lẩn trốn ở khách sạn quận 10. Ảnh: CA Tại công an, Huy khai cùng bạn gái từ Hải Phòng vào TP.HCM sống rồi hết tiền. Tối 6-5, người này gọi taxi và nói tài xế chở đi nhiều nơi trong TP. Khi về lại đường Nguyễn Văn Linh (phường Tân Thuận Tây), thấy thời cơ thuận lợi, Huy dùng hung khí tấn công vào cổ tài xế. Do tài xế kịp phản ứng nên chỉ bị vết thương vào tay. Cả hai sau đó giằng co, Huy bung cửa tháo chạy, trốn về một khách sạn tại quận 10 thì bị bắt.

Hay cũng tại Bình Dương, sáng 18-3 khi đang lang thang gần vòng xoay TP mới Bình Dương, Danh Ô (quê Kiên Giang) phát hiện một tài xế taxi đang mở cửa xe liền tiến lại gí dao vào cổ. Nạn nhân chống trả quyết liệt, sau đó hô hoán một số đồng nghiệp đỗ xe gần đó khống chế kẻ cướp giao công an… N.TÂN - L.ÁNH