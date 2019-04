Phó công an xã bị đâm tử vong lúc làm nhiệm vụ

Ngày 26-4, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre đã truy bắt được Nguyễn Mạnh Thắng (22 tuổi, ngụ xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ) khi người này đang lẩn trốn tại quận Bình Tân (TP.HCM).

Trước đó, lúc 17 giờ chiều 25-4, Công an xã An Khánh (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) nhận được tin báo có một vụ đánh người và hủy hoại tài sản xảy ra tại nhà của bà Trần Thị Lan (ở ấp Phước Tự, xã An Khánh). Nghi phạm là Đặng Minh Sang (31 tuổi, con ruột của bà Lan).

Nhận được tin báo, anh Lương Văn Vũ (46 tuổi, Phó trưởng Công an xã) cùng anh Trần Văn Minh (Công an viên thường trực) đến ngay hiện trường để giải quyết vụ việc. Khi Công an xã đến nơi, Đặng Minh Sang không có mặt.



Trong lúc Công an đang lập biên bản vụ việc thì Sang chở Nguyễn Mạnh Thắng đi đến. Thắng yêu cầu lực lượng Công an không được lập biên bản với lý do việc của gia đình để gia đình tự giải quyết nhưng lực lượng chức năng vẫn tiến hành lập biên bản theo quy định.

Bất ngờ, Thắng rút con dao mang sẵn trong người đâm trúng anh Minh và anh Vũ gây thương tích nặng. Được nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng anh Vũ tử vong tại bệnh viện.

Ngay sau khi gây án, Thắng đã bỏ trốn khỏi hiện trường rồi bị bắt vào sáng 26-4 tại quận Bình Tân, TP.HCM.

Được biết, tang lễ của anh Lương Văn Vũ được tổ chức tại địa phương theo hình thức tang lễ của cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân.