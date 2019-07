Phó Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường Tây Ninh bị bắt

Ngày 2-7, đại diện Công an tỉnh Tây Ninh xác nhận cơ quan điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Phượng (44 tuổi, ngụ tại Tây Ninh), phó Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường, vì những sai phạm trong lĩnh vực tài chính.

Thông tin ban đầu, thời gian không có Giám đốc bà Phượng làm Phó Giám đốc - phụ trách Trung tâm Quan trắc môi trường. Khi có Giám đốc mới, bà Phượng bàn giao sổ sách công việc. Tuy nhiên, về vấn đề tài chính, bà này giải thích mập mờ và không bàn giao được.

Nhận được báo cáo, Thanh tra tỉnh Tây Ninh vào cuộc điều tra, sau đó chuyển hồ sơ cho Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra xử lý.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.