Ngày 7-7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) đã phối hợp với Công an huyện Duy Xuyên triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng, tạm giữ sáu người.

Theo đó, đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet này do Huỳnh Trọng Lễ (47 tuổi, ngụ thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) cầm đầu.



Huỳnh Trọng Lễ. Ảnh: CA

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Lễ sử dụng mạng internet chia tài khoản chính thành sáu tài khoản Agen, 32 tài khoản thành viên để giao cho nhiều người khác.

Các con bạc sẽ dùng các tài khoản thành viên để cá độ thắng thua với Lễ dựa vào các trận bóng đá thuộc vòng chung kết giải vô địch các quốc gia Châu Âu (Euro).

Dữ liệu trích xuất thể hiện, từ ngày 17-6 đến khi bị bắt, các tài khoản thành viên đã cá cược tổng cộng 4.350 lượt với số tiền hơn 50 tỉ đồng. Nhờ đó Lễ thắng hơn 1,1 tỉ đồng.

Liên quan đến đường dây đánh bạc này, công an thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với năm người khác gồm: Vũ Quốc Khương (38 tuổi), Nguyễn Trần Mạnh Quốc (30 tuổi), Nguyễn Ngọc Tuấn (54 tuổi), Đoàn Ngọc Yên (39 tuổi, cùng ngụ thị trấn Nam Phước) và Nguyễn Anh (54 tuổi, ngụ TP.HCM).



Công an tạm giữ sáu người trong đường dây cá độ bóng đá do Lễ cầm đầu. Ảnh: CA

Công an thu giữ 247 triệu đồng, bảy điện thoại di dộng, ba laptop, một máy tính bảng và nhiều tang vật liên quan.

Được biết, Phòng PA05 vừa mới thành lập vào ngày 5-7 nhưng đã phối hợp với Công an huyện Duy Xuyên lập chiến công lớn. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.