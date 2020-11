Tạm giam 7 người trong vụ bắt ma túy lớn nhất Đắk Nông

Ngày 19-11, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Thào Thị Lang (SN 1998), Mùa Thị Dủ (SN 1996, cùng trú tại xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La), Mùa Thị Sua (SN 1978), Tráng A Páo (SN 2003), Giàng Thị Mái (SN 2005, cùng trú tại xã Quảng Phú, huyện Krông Nô), Sùng A Súa (SN 1979, trú tại xã Đắk Som, huyện Đắk G’long). Các bị can này bị khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Riêng Giàng A Cho (SN 1996, trú tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) bị khởi tố về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.



Đối tượng cùng tang vật vụ án. Ảnh: Q.MINH

Trước đó, vào sáng ngày 3-11, qua công tác nghiệp vụ, tại địa bàn xã Đắk Som, lực lượng Công an huyện Đắk G'long đã phối hơp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ một nhóm người đang thực hiện hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Công an thu giữ bốn bánh heroin, khoảng 2kg ma túy đá cùng một số tang vật liên quan.

Những người này khai nhận, sau khi mua số ma túy trên từ một đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch), ngày 1-11 nhóm này đón xe khách từ huyện Mộc Châu, Sơn La để vận chuyển số ma túy trên về Đắk Nông.

Tại đây nhóm người này bán cho các đối tượng để phân phối tại địa phương và các địa bàn lân cận tỉnh Đắk Nông.



Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông làm việc với những đối tượng liên quan. Ảnh: Q.MINH

Đến sáng ngày 3-11 khi các đối tượng đưa ma túy đến địa bàn xã Đắk Som bán cho các đối tượng trên địa bàn thì bị lực lượng Công an Đắk Nông bắt giữ cùng tang vật.

Theo kết quả giám định, bốn bánh heroin có khối lượng hơn 1,4kg và ai gói ma túy đá có khối lượng gần 2kg.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục mở rộng điều tra.