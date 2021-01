Tạm giữ gần 200 thùng chứa bài dùng đánh bạc

Trưa 8-1, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đang tạm giữ gần 200 thùng chứa bài, chíp và linh kiện điện tử các loại không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.



Công an tam giữ lô hàng bài, chíp và linh kiện không rõ nguồn gốc. Ảnh: H.H

Trước đó, chiều 7-1, lực lượng này bất ngờ kiểm tra căn nhà trên đường Nguyễn Đình Trân (tổ 42, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn), Tại đây, công an an phát hiện hơn 200 thùng hàng nói trên.

Tại thời điểm kiểm tra, bà V.T.L.N (28 tuổi, ngụ Bắc Giang) khai là người quản lý lô hàng này cho một ông chủ người quốc tịch Hàn Quốc. Số hàng này mua về để phục vụ cho sòng bạc O nằm trên đường Võ Nguyên Giáp (quận Ngũ Hành Sơn).

Được biết, số hàng trị giá hàng trăm triệu này chuẩn bị vận chuyển đến sòng bạc thì bị phát hiện.