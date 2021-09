Ngày 5-9, Công an huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự V.D.T (38 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh) do đã có hành vi đánh công an.

Thông tin ban đầu, vào chiều 2-9, Tổ tuần tra phòng, chống dịch COVID-19 xã Bình Thạnh làm nhiệm vụ trên địa bàn. Khi đi đến tuyến đường thuộc ấp Bình Phú Lợi thì tổ công tác phát hiện N.M.X (28 tuổi) điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo nên yêu cầu dừng xe. Khi tổ công tác đang lập biên bản vi phạm thì X. chạy trốn vào nhà của T.

Sau đó, T. đi ra dùng tay đấm vào mặt một chiến sĩ công an thuộc tổ tuần tra. Lực lượng chức năng liền khống chế, bắt giữ đối tượng đưa về trụ sở làm việc.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.