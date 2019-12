Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu trả lời về vụ 700 kg ma túy đá

Chiều 11-12, tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đã trả lời chất vấn của đại biểu về vụ việc xử lý đường dây 700 kg ma túy đá do người Đài Loan cầm đầu.

Trước đó, đại biểu đặt câu hỏi: “Qua vụ này, cử tri rất quan tâm bởi lượng ma túy rất lớn, nếu không bắt được thì số ma túy đưa vào địa bàn gây tác hại rất lớn. Đây lại là vụ án liên quan đến người nước ngoài, thủ đoạn rất tinh vi. Xin giám đốc công an tỉnh cho biết kết quả công tác phối hợp điều tra, truy bắt thủ phạm của vụ này đến nay như thế nào?”.



Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu thông tin rằng tội phạm người Đài Loan đến Việt Nam để gây án đã đến mức báo động, ở các nơi đã xuất hiện các tổ chức lừa đảo, các tổ chức đánh bạc và buôn bán ma túy rất lớn. Vấn đề này Công an tỉnh Nghệ An đã nhận định được từ lâu và hiện vẫn đang quyết liệt đấu tranh. Theo ông, cần quản lý thật chặt người nước ngoài, đặc biệt là người Trung Quốc đến cư trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

"Riêng vụ án 700 kg ma túy đá, chúng ta đã bắt tạm giam ba đối tượng người Nghệ An để xét xử. Công an đã ra lệnh truy nã quốc tế hai người Đài Loan và hiện đang phối hợp với Bộ Công an và Công an Đài Loan tiếp tục truy bắt theo kênh của Interpol.

Theo thông báo của Bộ Công an, thời gian sắp tới, vụ ma túy này cơ quan công an chống ma túy của Đài Loan sẽ phối hợp với TP.HCM và Công an Nghệ An để tiếp tục làm rõ đường dây này. Hiện nay, chúng tôi đã tách ra hai đối tượng truy nã ra để khi truy bắt được sẽ xử lý, còn ba đối tượng người Nghệ An sẽ đưa ra xét xử trong thời gian gần đây”.





Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, trả lời câu hỏi chất vấn.

Nói về tội phạm ma túy, theo Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, trước đây trung bình mỗi năm Nghệ An phát hiện được hơn 900 vụ, nhưng từ năm 2016 đến nay, mỗi năm phát hiện được 1.231 vụ.

Ông nhận định thời gian qua, công an và cơ quan chức năng đã đấu tranh rất mạnh,nhưng ma túy lại càng ngày càng tăng. Lý do, ma túy chủ yếu thẩm lậu từ Lào về Nghệ An, trong khi đường biên giới Nghệ An với Lào quá dài mà lực lượng biên phòng và công an còn mỏng và ít. Thêm nữa, ma túy càng ngày càng rẻ, tỉnh Nghệ An ở gần Tam giác vàng - trung tâm sản xuất ma túy lớn của thế giới, và Thái Lan đã bắt đầu hợp thức hóa sản xuất cần sa nên việc đấu tranh với tội phạm này thêm gian nan.

"Còn nguyên nhân nữa, khi ma túy vào địa bàn thì các cơ quan chức năng quản lý về cai nghiện và sau cai nghiện, công tác toàn dân phòng, chống ma túy chưa thực hiện triệt để. Chúng tôi dự báo ma túy còn tăng, tăng đến ngưỡng bão hòa và sau đó ma túy giảm dần…”.



Công an Nghệ An phát hiện ma túy đá do người Đài Loan cầm đầu bỏ trong loa thùng.

Như PLO đã đưa tin, thực hiện chuyên án VA-319MT, ngày 17-4, Công an huyện Quỳnh Lưu, Công an tỉnh Nghệ An đã thu giữ 700 kg ma túy đá do nhóm Nguyễn Văn Phú (29 tuổi, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An) bỏ lại bên quốc lộ 48B.

Công an đã bắt giữ Phú, Nguyễn Bảo Trung (23 tuổi, trú xã Hưng Đông, TP Vinh) và Võ Sỹ Mạnh (36 tuổi, trú xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An).

Qua điều tra ban đầu, công an xác định "ông trùm” ở Đài Loan liên hệ và sang gặp, nhờ Phú thuê ô tô, kho chứa “hàng”. Phú đã đến huyện Quỳnh Lưu tìm gặp Nguyễn Thị Tâm (42 tuổi) để thuê kho chứa loa cất giấu ma túy bên trong.

Khi biết bị điều tra, nhóm người Đài Loan bỏ trốn về nước và chỉ đạo Phú mang ma túy đi nơi khác. Phú đã thuê xe tải chở để bên đường, gần cánh đồng muối.

Vụ ở Nghệ An nêu trên với các vụ ở TP.HCM và Hà Tĩnh có cùng thủ đoạn cất giấu ma túy trong các loa thùng di động.