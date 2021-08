Ngày 20-8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Cần Thơ đã mời làm việc với hai chủ tài khoản Facebook do cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.

Trước đó tài khoản Facebook “Tấn Hồ” và “Đỗ Huyền Trân” đăng tải đoạn thông tin “Từ đây tới Chủ nhật là để chuẩn bị, người dân chuẩn bị lương thực, các cơ quan, sở ngành, công ty chuẩn bị sẵn sàng các phương án. Nếu đến Chủ nhật không giảm là ráp vô thực hiện luôn Đến thứ 2 là bắt đầu “dừng di chuyển”. Nghĩa là toàn dân ở nhà, không ra khỏi nhà kể cả đi làm. Ai đi làm thì có phương án ở luôn công ty, cơ quan, doanh nghiệp không được về nhà. Nếu không ở lại thì nghỉ làm, đóng cửa. Ko cho ra đường nữa. Mỗi tổ trưởng, bí thư, tổ dân phố, mặt trận, đoàn thể, mỗi người giám sát 10-15 hộ. Ko cho ra đường. Sắm mỗi người một cái bộ đàm. Ra đường là báo công an tới lập biên bản. Chuẩn bị phương án xét nghiệm 100% hộ gia đình. Mỗi hộ xét nghiệm 50% thành viên. Không được bỏ sót hộ nào. Tìm mọi cách để làm sạch thành phố trước 25-8”.



Chủ tài khoản Facebook “Tấn Hồ” và thông tin giả đã đăng tải. Ảnh: CACC



Công an làm việc với chủ tài khoản Facebook "Đỗ Huyền Trân”

Thông tin này là hoàn toàn không có thật, bịa đặt, gây hoang mang trong nhân nhân. Qua xác minh, công an đã tiến hành mời chủ hai tài khoản này lên làm việc và yêu cầu lập tức gỡ bỏ các nội dung đã đăng tải.



Hiện, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định đối với hai chủ tài khoản này.