Thông tin chính thức vụ trung tá CSGT chứng kiến án mạng

Trước đó, quá trình Phạm Văn Nghị gây án đã được người dân quay clip, đăng tải lên mạng xã hội Facebook. Hình ảnh cho thấy thời điểm nghi phạm tấn công nạn nhân có khá nhiều người dân đang chứng kiến nhưng không ai dám lao vào can ngăn mà chỉ đứng cầm điện thoại quay. Cùng lúc, một chiến sĩ CSGT cũng có mặt nhưng người này cũng không trực tiếp ngăn cản hay khống chế nam thanh niên mà đứng bên ngoài, gọi điện thoại. Một lát sau, lực lượng công an sở tại tới hiện trường nhưng nạn nhân đã tử vong. Nhiều ý kiến cho rằng người dân cũng như cán bộ CSGT trong đoạn clip đã không quyết liệt có hành động cụ thể để ngăn cản nghi phạm, giúp nạn nhân có cơ hội sống sót. Tuy vậy, một số ý kiến nhận định do nghi phạm đang rất hung hăng, tay lại cầm hung khí nên người ngoài không thể liều mình lao tới, sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng.