Thuê hàng loạt ô tô rồi mang đi cầm

Thượng tá Trần Văn Dương, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an TP Cần Thơ, cho biết quan điểm của Công an TP Cần Thơ là xử lý đúng quy định, không vị nể. Sau khi có kết quả giám định sẽ ưu tiên giải quyết trả tài sản sớm cho người dân… Trong quá trình giải quyết vụ án, công an có gặp một số khó khăn, thời gian kéo dài nhưng vẫn đảm bảo theo quy định của pháp luật; việc giải quyết có sự giám sát chặt chẽ của VKS.