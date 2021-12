Đến sáng 15-12, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.HCM đã tìm kiếm được thi thể của người đàn ông nhảy cầu trên kênh Lò Gốm (quận 6) mất tích vào khuya 14-12.

Theo đó, khoảng 23 giờ 25 ngày 14-12, người dân phát hiện có một người nhảy cầu đi bộ số 2 trên kênh Lò Gốm, phường 11, quận 6 nên nhanh chóng báo lực lượng chức năng.



Lực lượng chức năng triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: NY

Ngay sau đó, lực lượng cứu nạn, cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH - Công an TP.HCM đã xuất ba xe, cùng 17 cán bộ chiến sĩ do Trung tá Đào Quốc Trung - Tổ Trưởng Tổ CNCH, Phòng PC07, Công an TP chỉ huy đến hiện trường phối hợp cùng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an quận 6 triển khai công tác tìm kiếm người bị nạn.

Thời điểm xảy ra vụ việc, đoạn rạch có dòng nước mạnh do thủy triều dâng cao, lòng kênh có nhiều dị vật đã khiến công tác tìm kiếm gặp khó khăn.



Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: NY

Đến gần sáng 15-12, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tìm được một thi thể nạn nhân nam (chưa rõ danh tính) và bàn giao cho chính cho quyền địa phương tiếp tục xử lý.