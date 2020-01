TP.HCM: Số người chết và bị thương vì tai nạn giao thông giảm

Chiều 16-1, Công an TP.HCM tổ chức buổi thông báo tình hình kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội năm 2019, tết Nguyên đán Canh Tý và một số công tác trọng tâm năm 2020.



Tham dự có lãnh đạo Sở TT&TT, lãnh đạo các cơ quan báo chí… Theo Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc Công an TP.HCM, trong năm 2019 đã có 397 lượt CSGT gặp phải tình huống tài xế đưa hối lộ và họ đã từ chối thẳng thừng.



Theo Phó Giám đốc Công an TP.HCM, trong năm 2019 đã có 397 lượt CSGT gặp cảnh tài xế hối lộ và họ đã khước từ. Ảnh: NT

Thượng tá Thái Thanh Xuân - Trưởng phòng Tham Mưu (Công an TP.HCM) cho biết kết quả phạm pháp hình sự tiếp tục được kiềm chế, kéo giảm. Trong năm 2019, Công an TP ghi nhận xảy ra 4.422 vụ xâm phạm trật tự an toàn xã hội (giảm 351 vụ = 7,35% và cũng là năm thứ năm liên tiếp kéo giảm phạm pháp hình sự); đã điều tra khám phá 3.372 vụ (đạt tỉ lệ 76,25%), triệt phá 709 băng, nhóm tội phạm hình sự.

Trên lĩnh vực đấu tranh tội phạm ma túy, Công an TP đã phát hiện, điều tra 1.648 vụ, bắt 3.925 đối tượng (khởi tố 1.436 vụ/1.882 bị can); thu giữ tổng cộng hơn 356 kg heroin; 1,36 tấn ma túy tổng hợp; 5,8 kg cocain; 40,8 kg cần sa; 22 khẩu súng, ba quả lựu đạn và nhiều tang vật khác có liên quan.

Tại TP.HCM năm qua đã xảy ra 680 vụ tai nạn giao thông đường bộ từ ít nghiêm trọng trở lên, làm chết 634 người, bị thương 163 người (so với cùng kỳ giảm 88 vụ, giảm 78 người chết, giảm 38 người bị thương).

Năm 2019, TP.HCM xảy ra 342 vụ cháy, làm chết 11 người, bị thương 12 người (so với cùng kỳ năm 2018 giảm 126 vụ, giảm 13 người chết và giảm 68 người bị thương). Tổ chức cứu nạn, cứu hộ 212 vụ, cứu được 123 người.

Theo Thượng tá Xuân, Công an TP.HCM đã xây dựng kế hoạch, triển khai lực nhằm đảm bảo an ninh trật tự xã hội trước trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý 2020.