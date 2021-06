Cần Thơ, Bình Dương cũng tái diễn đua xe • Rạng sáng 28-6, Công an quận Bình Thủy phối hợp với lực lượng Phòng CSGT TP Cần Thơ vây bắt 30 người tụ tập biểu diễn trên đường Lê Hồng Phong, thuộc phường Trà An và Trà Nóc, tạm giữ 20 mô tô các loại. Hầu hết phương tiện trên đã được thay đổi kết cấu như đôn dên, xoáy nòng, thay pô… thậm chí có xe không có phanh sau. • Cùng ngày 28-6, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 14 thanh niên và tạm giữ 14 xe máy. Trước đó, hàng chục thanh niên đi xe máy tụ tập dàn hàng ngang nẹt pô, bốc đầu, lạng lách, gây mất an ninh trật tự trên đoạn đường số 85, nằm trong Khu công nghiệp Đại Đăng, phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. CSGT và trật tự Công an TP Thủ Dầu Một phối hợp với Công an phường Phú Tân tổ chức vây bắt. Qua kiểm tra, các xe máy này đều đã được độ chế, thay đổi kết cấu...