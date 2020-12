Trên đường mang 19 bánh heroin ra phía Bắc thì bị bắt giữ

Chiều 16-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Phong (Nghệ An), cho biết đã phá thành công chuyên án, chặt đứt đường dây ma túy từ Lào vào Việt Nam, thu giữ 19 bánh heroin.



Trần Văn Minh bị bắt giữ. Ảnh: CA

Sau một thời gian theo dõi, khoảng 22 giờ đêm 15-12, Công an huyện Quế Phong phối hợp với Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An), Công an xã Tiền Phong, Công an xã Mường Nọc (huyện miền núi Quế Phong) mật phục, phá án.

Khi Trần Văn Minh (49 tuổi, trú xã Canh Nậu, huyện Yên Thế, Bắc Giang) đang mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực xã Tiền Phong thì bị lực lượng nêu trên bắt giữ.

Tang vật thu giữ tại hiện trường có 19 bánh heroin và hai điện thoại di động.



Tang vật heroin thu giữ của Trần Văn Minh. Ảnh: CA

Thời gian gần đây, Minh từ Bắc Giang vào miền núi Nghệ An hoạt động “bất minh, lén lút gặp một số đối tượng “cộm cán” và bị theo dõi.

Bước đầu tại cơ quan công an, Minh khai nhận, số ma túy nói trên có nguồn gốc từ Lào để đưa về các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Công an huyện Quế Phong và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra.