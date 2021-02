Nhiều đường dây ma túy lớn bị triệt phá Ngày 2-9-2020, Phòng PC04 (Công an TP.HCM) phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) triệt phá đường dây ma túy do Bùi Thị Kiều Loan (35 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) cầm đầu. Công an bắt thêm Nguyễn Hoàng Tú (36 tuổi), Phạm Đình Nhân (43 tuổi) ở quận Gò Vấp, thu giữ hơn 47 kg ma túy các loại, trong đó gồm gần 30 kg ma túy đá, 9,2 kg ketamine, 20.000 viên thuốc lắc và 5,27 kg heroin. Đến cuối tháng 10-2020, Phòng PC04 (Công an TP.HCM), công an nhiều quận/huyện và Bộ Công an cũng triệt phá đường dây ma túy lớn, bắt ít nhất 17 người có liên quan và thu giữ lượng tang vật hơn 100 kg ma túy các loại…