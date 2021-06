Công an quận Tân Bình, TP.HCM vừa phối hợp với Công an xã Hội An (huyện Chợ Mới, An Giang) bắt Nguyễn Tấn Hải (45 tuổi, thường trú An Giang) bị Công an quận Tân Bình truy nã vào năm 1995 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo công an quận Tân Bình, trước đó, qua các biện pháp công tác, Công an quận Tân Bình xác định Hải đang lẩn trốn tại xã Hội An nên nhanh chóng thông báo cho địa phương để phối hợp truy bắt.

Sau nhiều ngày theo dõi, đến 16 giờ 30 phút ngày 24-6, Tổ công tác đã khống chế, bắt được Hải sau 26 năm lẩn trốn.

Công an quận Tân Bình đang tạm giữ Nguyễn Tấn Hải để xử lý theo quy định.