Ngày 12-8, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Châu Ngọc Mười (27 tuổi) và Nguyễn Hữu Nhân (31 tuổi, cùng ngụ phường An Phú, TP Tam Kỳ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, rạng sáng 29-7, tổ công tác Công an TP Tam Kỳ đang làm nhiệm vụ tại ngã tư đường Phan Chu Trinh – Tôn Đức Thắng phát hiện Nhân chở Mười có dấu hiệu nghi vấn.

Kiểm tra nhanh, tổ công tác phát hiện hai thanh niên này có ba điện thoại di động. Qua xác minh, hai trong ba chiếc điện thoại này là tài sản vừa trộm được.

Cụ thể, lúc 1 giờ ngày 29-7, hai thanh niên này dạo các khu dân cư trên địa bàn TP Tam Kỳ tìm sở hở của các nhà dân rồi đột nhập trộm cắp.



Tang vật vụ án. Ảnh: CA

Khi đến khu vực phường Hòa Thuận, phát hiện có nhà không đóng cửa chính ở tầng hai nên đột nhập vào lấy trộm. Đến 3 giờ sáng cùng ngày thì gặp tổ công tác Công an TP Tam Kỳ.

Tiếp tục điều tra mở rộng, Công an TP Tam Kỳ xác định, từ đầu tháng 7-2019 đến lúc bị bắt, hai thanh niên này còn thực hiện bảy vụ trộm khác. Riêng đêm 26-7, Nhân và Mười đã thực hiện trót lọt đến bốn vụ trộm.

Công an TP Tam Kỳ đã thu hồi tài sản Nhân và Mười trộm cắp gồm ba laptop, một Ipad và 12 điện thoại di động.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.