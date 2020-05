Trú mưa dưới gốc cây, 3 phụ nữ bị sét đánh tử vong

Tối 19-5, lãnh đạo UBND xã An Nghĩa, huyện An Lão (Bình Định) xác nhận ba phụ nữ vừa bị sét đánh chết ở địa phương này.

Ba nạn nhân gồm Đinh Thị Điếc, Đinh Thị Đia (cùng ngụ xã An Nghĩa), Đinh Thị Thúy (ngụ xã An Toàn, huyện An Lão).



Ảnh minh họa.

Thông tin ban đầu cho hay chiều cùng ngày, sau cơn giông kèm sấm sét lớn, người dân địa phương phát hiện ba phụ nữ trên đã tử vong dưới một gốc cây ở xã An Nghĩa.

Qua kiểm tra hiện trường, Công an huyện An Lão xác định ba phụ nữ bị sét đánh trong khi cùng trú mưa dưới gốc cây lớn. Khi xảy ra tai nạn, ba phụ nữ trên đang đi làm rừng.