Ngày 17-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ký quyết định khởi tố khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, 52 tuổi) cùng 3 người khác về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Ba bị can là Mai Thị Ngọc Phấn (42 tuổi), Trương Văn Liêm (55 tuổi) và Phạm Tấn Lộc (35 tuổi cùng ngụ tỉnh An Giang).



Bị can Mai Thị Ngọc Phấn, Trương Văn Liêm và Phạm Tấn Lộc. Ảnh: CACC

Theo công an, quá trình mở rộng điều tra vụ buôn lậu 51 kg vàng, các bị can khai nhận trước khi thực hiện phi vụ vận chuyển 51kg các bị can đã thực hiện một vụ vận chuyển trái phép hàng trăm nghìn USD cho đường dây của Mười Tường. Cụ thể vào khoảng 20-10-2020 Liêm được người tên Tuốt (ở Campuchia) nhờ nhận 200.000 USD từ một người lạ. Vài ngày sau, Tuốt điện thoại kêu Liêm mang số tiền này giao cho đường dây vận chuyển của Mười Tường để đem qua Campuchia cho Tuốt.



Công an đọc lệnh bắt Mười Tường. Ảnh: CACC

Mười Tường chỉ đạo Phấn điện thoại kêu Lộc đến khu vực chợ cá Châu Đốc (TP Châu Đốc) nhận tiền từ tiệm vàng Trương Liêm. Lộc cùng Võ Văn Trung điều khiển xuồng máy đi gặp Trương Duy Đạt (con chủ tiệm vàng Trương Liêm) nhận 200.000 USD đem về nhà Mười Tường. Theo chỉ đạo của Mười Tường, Lộc mang tiền qua Campuchia giao cho Tuốt.

Còn Phấn đến tiệm vàng Trung Liêm gặp vợ của Liêm nhận tiền phí vận chuyển là 100 USD về cho Mười Tường.