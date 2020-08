1 giám đốc ở TP.HCM bị truy nã vì khai gian khi nhập hàng

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa ra Quyết định truy nã đối với ông Đoàn Thanh Hải (60 tuổi, Giám đốc Công ty Chính Thảo, trụ sở tại quận Bình Thạnh, TP.HCM) về tội buôn lậu.



Công ty này được xác định nhiều lần nhập khẩu hàng hóa nhưng khai gian lận trong quá trình làm thủ tục hải quan để chiếm đoạt tiền thuế.

Qua điều tra, công an xác định công ty này mở tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1 vào ngày 4-10-2017 với hàng hóa khai báo, gồm: Chế phẩm thực phẩm dạng bột, dạng thạch, dạng lỏng (không chứa cồn dùng để chế biến đồ uống, thuế nhập khẩu 15%).

Ngoài ra, công ty này còn nhập cốc nhựa đựng trà sữa với thuế nhập khẩu 10%; máy xay đá dùng điện với thuế nhập khẩu 25%. Tất cả hàng hóa đều có xuất xứ Đài Loan với tổng trị giá khai báo gần 370 triệu đồng.

Do có nghi vấn, lực lượng chức năng kiểm tra thì phát hiện 73 mặt hàng không khai báo như sữa Ensure, cà phê nước, máy xay, pha cà phê, mặt nạ đắp mặt, sữa tắm, kem dưỡng da, kem chống nắng…

Trong số này có đến 50 mặt hàng là hàng hóa nhập khẩu có điều kiện, trong khi Công ty Chính Thảo không đủ điều kiện để nhập khẩu.

Công an xác định lô hàng không khai báo có giá đến hơn 5,8 tỉ đồng.

Công an TP.HCM cũng yêu cầu bị can Hải ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng.

Người dân nếu phát hiện ông Đoàn Thanh Hải hay biết thông tin, đề nghị báo cơ quan công an gần nhất, hoặc liên hệ điều tra viên Võ Vũ Hoàng, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14 quận 10, SĐT: 0984.002.586 để phối hợp xử lý.