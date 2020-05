Truy nã một tổng giám đốc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 21-5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Đông Hưng TTT và Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư thiết kế xây dựng Dohuland (TP.HCM).



Trung hiện đang bị Công an TP.HCM truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CA

Công an xác định Lê Chí Trung, Tổng giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Đông Hưng TTT, đã chỉ đạo kế toán trưởng sử dụng pháp nhân của Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Đông Hưng TTT và Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư thiết kế xây dựng Dohuland để ký hợp đồng thỏa thuận, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán một thửa đất cho nhiều cá nhân khác nhau.

Sau khi nhận tiền của người mua, nhóm này cố ý không thực hiện các thủ tục sang tên, chuyển nhượng nhằm chiếm đoạt số tiền lớn rồi chia nhau.

Công an xác minh tại địa phương, Trung có đăng ký hộ khẩu thường trú tại 95 Phan Bội Châu (phường Thống Nhất, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) nhưng đi đâu không rõ từ cuối năm 2003.

Trung cũng được xác định không cư trú tại chung cư Miếu Nổi (phường 3, quận Bình Thạnh).

Công an TP.HCM sau đó đã ra quyết định khởi tố bị can Lê Chí Trung về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời ra quyết định truy nã người này.

Để phục vụ công tác điều tra, truy tố và xét xử, Công an TP.HCM đề nghị bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát nhân dân hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận người bị truy nã hãy báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, địa chỉ: Số 674 Đường 3/2, phường 14, quận 10, TP.HCM.