Truy tìm 2 kẻ đánh người tử vong ở Bình Dương

Ngày 27-10, Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi thông báo truy tìm 2 nam thanh niên có tên là Dũng và Luân vì có liên quan đến vụ án giết người, cố ý gây thương tích, xảy ra ngày 6-5-2019 phường An Phú (thị xã Thuận An).



Hai nam thanh niên bị Công an tỉnh Bình Dương truy tìm

Theo cơ quan công an, ngày 6-5 Nguyễn Văn Chín và Đỗ Quang Mạnh (ngụ tại Hải Phòng) đến khu vực nhà K1 (khu nhà ở an sinh xã hội Becamex, phường An Phú, thị xã Thuận An) để chơi.

Tại đây, hai người xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Chí Tiến, Lê Danh Minh, Dũng và Luân.

Trong lúc xô xát, Chín bị nhóm người này đánh nhiều nhát vào đầu khiến anh Chín bị chấn thương sọ não, dẫn đến tử vong.

Hiện tại, Huy, Tiến, Minh đã bị tạm giữ để điều tra. Riêng Dũng và Luân vẫn đang bỏ trốn.

Ai biết thông Dũng và Luân (hình) ở đâu, xin báo cơ quan công an gần nhất để hỗ trợ cơ quan công an điều tra vụ án.