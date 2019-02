Tung quân điều tra vụ thiếu nữ nghi bị sát hại chiều 30 Tết

Ngày 8-2, trao đổi với báo chí, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, cho biết đang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan điều tra nghi án một thiếu nữ trên địa bàn nghi bị sát hại vào chiều 30 Tết, trong lúc đang đi bán gà.



Hiện trường phát hiện thi thể CTMD. Ảnh: Facebook

Theo đó, danh tính nạn nhân được xác định là CTMD (21 tuổi, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Thi thể của D. được phát hiện trong một căn nhà cấp bốn đã bỏ hoang ở khu vực xã Thanh Nưa, cách nhà khoảng 7km.

Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho hay ngay khi tiếp nhận thông tin sự việc, cơ quan này đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức triển khai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an các địa phương điều tra làm rõ vụ án.

Trước đó, theo trình báo của gia đình, vào khoảng 18 giờ ngày 4-2 (tức chiều 30 Tết), nạn nhân CTMD đi giao gà cho mẹ nhưng mãi không thấy về. Đến khuya cùng ngày, người thân tá hỏa đi tìm nhưng vẫn không thấy.

Nhận thấy sự bất trường, gia đình D. nhanh chóng thông báo tới cơ quan công an. Sau nhiều giờ tìm kiếm, chiếc xe của nạn nhân được tìm thấy tại một con đường cách nhà khoảng vài chục km.

Tiếp đó, đến trưa ngày 7-2, lực lượng chức năng phát hiện thi thể D. ở một căn nhà cấp bốn của người dân bỏ hoang ở Đội 11, xã Thanh Nưa. Thời điểm này, nạn nhân không mặc quần dài, chỉ có quần lót và chiếc áo thu đông màu nâu. Phần đầu bị mũ bảo hiểm trùm lên, che nửa khuôn mặt.

Được biết, D. là con gái út trong nhà. Trước khi xảy ra vụ việc trên, D. không có biểu hiện gì khác thường và cũng không có mâu thuẫn với ai.

D. hiện là sinh viên năm cuối của một trường đại học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đang chờ thi tốt nghiệp để lấy bằng cử nhân. Dịp Tết năm nay, D. về nhà phụ mẹ bán gà thì xảy ra chuyện.