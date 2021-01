Vác dao chém bạn nhậu vì mời rượu mà không chịu uống

Ngày 13-1, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Tiến Huynh (21 tuổi, trú tại Hà Nam) bị truy nã về tội cố ý gây thương tích.



Giữa tháng 7-2020 vừa qua, Huynh cùng nhóm bạn đến ăn đêm tại quán lẩu trên phố Xã Đàn, quận Đống Đa.

Trong lúc ăn uống, Huynh mời anh H. (trú tại Hà Nội) uống rượu nhưng bạn gái anh H. từ chối và không cho uống. Thấy vậy, Huynh liền chửi bới và xô xát với anh H., rồi chạy vào quán lấy dao và đuổi chém bạn nhậu.

Sau khi thấy anh H. ngã gục trên phố Xã Đàn, Huynh vứt lại dao rồi bỏ đi. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu và giám định tỉ lệ thương tật là 15%.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Huynh về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, Huynh bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Tháng 12-2020, Công an quận Đống Đa ra quyết định truy nã đối với Huynh. Sau nhiều truy bắt, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa đã bắt giữ Huynh khi bị can đang lẩn trốn trên địa bàn quận Phú Nhuận, TP.HCM.