Vụ bé gái 13 tuổi kêu cứu, bị sát hại: Tạm giữ 1 nghi phạm

Chiều 21-6, trao đổi với PLO, Đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Phú Yên, cho hay cơ quan công an đã tạm giữ một nghi phạm liên quan đến vụ cháu K.H. (13 tuổi, ngụ xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, Phú Yên) bị sát hại.

“Bước đầu, đối tượng này khai nhận đã sát hại bé gái. Tuy nhiên, đây chỉ mới là lời khai của nghi phạm. Hiện cơ quan công an đang điều tra, củng cố chứng cứ”- Đại tá Dĩnh thông tin.



Nhiều người dân kéo đến nơi phát hiện thi thể cháu bé theo dõi vụ việc. Ảnh: TẤN LỘC

Nguồn tin của PLO cho biết thêm nghi phạm sát hại cháu H. là một nam thanh niên ở xã An Ninh Đông. Hiện cơ quan chức năng chưa cung cấp danh tính nghi phạm.



Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cháu H.cho gia đình mai táng. Thi thể bé gái này được tìm thấy vào sáng cùng ngày trong khu vực rừng dương thuộc xã An Ninh Đông, gần các quán hải sản dưới chân cầu An Hải, huyện Tuy An.



Chuẩn bị bàn giao thi thể bé gái cho gia đình mai táng. Ảnh: TẤN LỘC

Như PLO đã thông tin, theo trình báo của ông Đỗ Văn Quang (48 tuổi, cha cháu H.), khoảng 19 giờ ngày 17-6, cháu H. xin phép gia đình đi ăn quà vặt ở xã An Ninh Tây, huyện Tuy An với một nhóm bạn. Đến khoảng 23g cùng ngày, chị của H. nhận cuộc điện thoại từ số điện thoại của H.. Qua điện thoại, chị cháu H. nghe tiếng của em kêu la “Chị ơi! Cứu em” rồi cúp máy.





Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường nơi phát hiện thi thể cháu bé. Ảnh: TẤN LỘC

Sau đó, người thân liên tục gọi vào số điện thoại của H., máy vẫn đổ chuông nhưng không có người trả lời. Ông Quang báo cơ quan công an và gia đình liên tục tìm kiếm cháu H., đến sáng 21-6 thì nhận tin cháu đã bị sát hại.

PLO sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên.